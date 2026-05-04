Niño de 4 Años Casi Muere Luego de Morder una Pila AA en Azcapotzalco: ¿A Qué Se Debió?

En la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), un niño de apenas 4 años estuvo a punto de morir tras ingerir el contenido de una pila. El caso encendió las alertas sobre un riesgo doméstico subestimado. Los accidentes domésticos son la primera causa de muerte en menores de 5 años, y los envenenamientos ocupan uno de los lugares más preocupantes. Lo más alarmante es que estas tragedias pueden ocurrir en cuestión de segundos con objetos cotidianos.

Un descuido mínimo, una emergencia que escaló en segundos

Jessica Valdez, madre del menor afectado, vivió momentos de angustia cuando un instante cotidiano se transformó en una emergencia médica. Su hijo estaba viendo caricaturas mientras ella se ausentó brevemente. Al regresar, encontró una escena que pudo haber terminado en tragedia.

Jessica relató lo ocurrido tras llevar a su hijo de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron el alto riesgo al que estuvo expuesto el menor.

“Dejé a mi niño un momento viendo caricaturas. Cuando regresé, tenía la pila en la boca. Se la quité de inmediato y lo traje a urgencias. Era una pila doble AA y me percaté de que estaba muy mordida, se abrió. Los doctores me dijeron que era muy peligroso”.

Este caso refleja cómo un objeto aparentemente inofensivo puede convertirse en una amenaza mortal en cuestión de segundos dentro del hogar.

Cinco niños graves al día: la alarmante cifra que reporta el IMSS

En el Hospital General del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), especialistas atienden diariamente a cerca de cinco niños en estado grave por envenenamiento con sustancias corrosivas. Esta cifra revela la magnitud del problema y la frecuencia con la que ocurren estos accidentes.

Muchos de los casos están relacionados con productos de limpieza que se compran a granel y se almacenan en envases de refresco. Esta práctica incrementa el riesgo, ya que los menores pueden confundirlos fácilmente con bebidas. La combinación de curiosidad infantil y almacenamiento inadecuado crea un escenario altamente peligroso dentro del hogar.

Por qué los menores de 5 años están en mayor riesgo

Los niños pequeños exploran su entorno a través del contacto directo y, principalmente, llevándose objetos a la boca. Esta conducta natural los expone a ingerir sustancias tóxicas si estas se encuentran a su alcance. El problema no es solo la presencia de productos peligrosos, sino la facilidad con la que pueden acceder a ellos.

Entre las sustancias más riesgosas dentro del hogar se encuentran el cloro, limpiadores y desengrasantes, aguarrás, gasolina, sosa cáustica y distintos tipos de pilas. Todas ellas pueden provocar quemaduras severas en la boca, la garganta y el sistema digestivo. En muchos casos, las lesiones dejan secuelas permanentes o provocan la muerte.

Pilas: el enemigo oculto que puede causar daños en menos de dos horas

La doctora María del Carmen Sánchez Villegas, jefa del departamento de Toxicología Clínica, ha advertido sobre el riesgo extremo que representan las pilas, especialmente las de botón. Estas pueden adherirse al esófago y causar daños severos en un tiempo muy corto.

Antes de compartir su explicación, la especialista subrayó que el daño puede avanzar de forma silenciosa mientras el menor presenta síntomas mínimos o poco evidentes.

“Representa una agresión para el tejido y genera ulceración, perforación y puede haber hemorragia. Esto puede ser una situación de riesgo inminente de muerte”.

Este tipo de lesiones puede desarrollarse en menos de dos horas, lo que convierte cualquier sospecha en una urgencia médica inmediata.

Qué hacer ante una ingestión: acciones que pueden salvar una vida

Cuando un menor ingiere una sustancia corrosiva, actuar de forma incorrecta puede agravar el daño. Muchas prácticas comunes, como provocar el vómito o administrar remedios caseros, pueden empeorar la situación.

Los especialistas recomiendan no inducir el vómito ni ofrecer leche, limón, bicarbonato u otras sustancias, ya que esto puede intensificar las quemaduras internas. La única acción segura es acudir de inmediato a un servicio de urgencias para recibir atención médica especializada.

La prevención sigue siendo la medida más efectiva. Mantener productos peligrosos y pilas fuera del alcance de los niños, almacenarlos en envases seguros y evitar reutilizar botellas de bebidas para sustancias tóxicas puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

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