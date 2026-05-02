Israel Confirma 50 Ataques en 24 Horas en Líbano; Habría un Niño entre los 13 Muertos

Israel realizó 50 ataques en 24 horas al sur de Líbano. Las fuerzas israelíes afirman que golpearon estructuras terroristas de Hezbolá. Por su parte, Beirut denunció que murieron al menos 13 personas en los ataques, entre ellos dos mujeres y un niño.

Según datos del gobierno libanés, durante la guerra han muerto 2 mil 659 personas.

Estos ataques ocurren pese a la tregua que entró en vigor el 17 de abril y en medio del estancamiento de las negociaciones.

Noticia relacionada: Netanyahu Promete Castigo a Soldado que Golpeó Estatua de Jesús en Líbano

Israel reporta 50 ataques al sur de Líbano en 24 horas

A través de X, antes Twitter, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que en las últimas 24 horas realizaron 24 ataques en el sur de Líbano. Los ataques habrían sido dirigidos a objetos de Hezbolá.

Entre los objetivos habría cuarteles de Hezbolá, edificios de uso militar e infraestructuras terroristas. En el mensaje se lee:

“Ayer, las FDI atacaron desde el aire objetivos terroristas en el sur de Líbano y eliminaron terroristas que operaban cerca de las fuerzas de las FDI. En el marco de los ataques, se destruyeron alrededor de 50 infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en diversas áreas”.

VIDEO: Menor Capta Momento Exacto de Ataque Israelí en Beirut, Líbano

Las fuerzas de Israel señalaron que Hezbolá respondió a los ataques lanzado misiles que cayeron en áreas abiertas del sur de Líbano. Además, publicó dos videos donde se muestran los ataques aéreos.

Ataques dejan al menos 13 muertos, entre ellos un niño

El Ministerio de Salud de Líbano señaló que los ataques de Israel ocurridos el viernes dejaron al menos 13 muertos. Según informó Beirut, durante los bombardeos contra la aldea de Habbuch murieron un niño y dos mujeres.

Además, 21 personas más resultaron heridas, entre los que hay dos menores de edad y una mujer. El día anterior, el jueves 30 de abril, 17 personas perdieron la vida en ataques el sur de Líbano.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Líbano han muerto 2 mil 659 personas y más de 8 mil 183 han resultado heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud.

Estos ataques han ocurrido pese a la tregua que inició el pasado 17 de abril. Las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv se han estancado y el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha señalado que buscaría antes consolidar un alto al fuego antes de retomar las conversaciones con Israel.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y EFE