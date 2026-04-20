Netanyahu Promete Castigo a Soldado que Golpeó Estatua de Jesús en Líbano

Una fotografía viral mostró a un militar israelí golpeando con una maza una estatua de Jesús en Debel, Líbano. El hecho provocó una respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien prometió un castigo al soldado que golpeó la estatua.

"Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano... Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor", compartió Natanyahu por medio de sus redes sociales.

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En la fotografía viral se observa a un elemento militar golpeando la estatua en Debel, una localidad maronita del sur libanés. En esa zona, habitantes permanecen pese a las condiciones derivadas de la ofensiva militar en curso.

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En su posicionamiento, el ejército de Israel lo ocurrido como un hecho de "suma gravedad" y señalaron que la conducta del soldado es inconsistente con los valores de la institución.

Asimismo, informaron que se aplicarán medidas contra el involucrado en el caso. El ejército también dio a conocer que mantiene coordinación con la comunidad local para restaurar la estatua afectada en Debel, como parte de las acciones tras el incidente.

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