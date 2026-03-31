Netanyahu Dice Que Israel Está Preparado para Seguir con la Guerra en Irán por Varias Semanas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país está preparado para seguir con la guerra en Irán por varias semanas más, según lo publicado por la cadena estadounidense conservadora Newsmax.

Además, señaló que el Ejército israelí ha alcanzado más de la mitad de sus objetivos militares en su enfrentamiento contra la República Islámica.

"La mitad del camino está claramente superado. Pero no quiero fijar un calendario", declaró el jefe del ejecutivo, al tiempo que señaló que hablaba "en términos de misiones y no necesariamente en términos de duración".

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Interrogado por un periodista sobre la posición del Ejército israelí, su vocero internacional, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que la continuación de las operaciones depende de los dirigentes políticos.

"Estamos listos a continuar nuestras operaciones durante las semanas próximas", aseguró en punto de prensa en línea. "Tenemos objetivos para eso, municiones, efectivos y los dirigentes decidirán", puntualizó.

Una guerra prolongada

Medio Oriente está sumido desde el 28 de febrero en una guerra desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con misiles y drones hacia Israel y varios países del Golfo.

El presidente Donald Trump calculó inicialmente entre cuatro y seis semanas la duración de las operaciones militares.

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Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, consideró el lunes que la guerra duraría aun "semanas" en vez "de meses" y se mostró optimista sobre la posibilidad de poder trabajar con elementos en el interior del gobierno iraní.

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Con información de AFP

ICM