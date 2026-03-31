UE Está Preocupada por Ley en Israel para Establecer la Pena de Muerte por Ahorcamiento

Este lunes, el Parlamento israelí aprobó una reforma para establecer el ahorcamiento como pena capital para los culpables de asesinato terrorista.

La decisión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, al considerar que en la práctica se aplicará a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

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Ante ello, la Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por este proyecto de ley en Israel, al que consideró que es discriminatorio y un “paso atrás”.

“El proyecto de ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, dijo el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Diferente aplicación de la ley

El texto aprobado por 62 votos a favor y 48 en contra causó polémica por su distinta aplicación de la ley, ya que establece:

A los tribunales militares israelíes impondrán, salvo excepciones sin definir, la pena de muerte por ahorcamiento contra palestinos residentes en Cisjordania ocupada.

A los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la oportunidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

A quienes se sentencie a recibir esta sanción por ahorcamiento, su ejecución se realizará en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio.

En ese sentido, solo la ha aplicado una vez con la ejecución de uno de los artífices del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, en 1962.

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Con información de EFE

ICM