Casa Blanca Declara "Terminada" la Guerra con Irán Pese a Tropas aún en Región

La Casa Blanca envió este viernes una carta al Congreso en la que declara que las hostilidades con Irán han "terminado", una movida que llega justo el día en que vencía el plazo legal de 60 días que impone la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 para obtener autorización legislativa. El despliegue militar estadounidense en la región, sin embargo, continúa activo.

La carta fue dirigida por el presidente Donald Trump al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, ambos republicanos.

"Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado", escribió Trump en el documento.

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La declaración, no obstante, entra en contradicción con el propio contenido de la carta: en el mismo texto, Trump advirtió que la amenaza iraní para Estados Unidos y sus fuerzas armadas "sigue siendo significativa", lo que deja abierta la posibilidad de que el conflicto no haya concluido del todo.

¿Por qué el timing importa?

De no haber enviado esta notificación hoy, Trump habría tenido que pedir al Congreso una extensión de sus poderes de guerra, lo que habría implicado construir una mayoría legislativa en un momento en que algunos republicanos ya expresan incomodidad con el conflicto.

El argumento de la administración es que el alto al fuego pausó o detuvo ese reloj legal, una postura que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también sostuvo ante el Congreso el jueves.

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El costo acumulado del conflicto añade presión al cuadro político. La cifra reconocida es de 25 mil millones de dólares, aunque analistas estiman que el gasto real podría superar los 50 mil millones. Las encuestas muestran a Trump en caída, con críticas que ya alcanzan a su base más fiel: al menos tres referentes del movimiento MAGA, incluido Joe Rogan, se han pronunciado en su contra por haber llevado al país a una guerra que prometió evitar.

Los precios de la gasolina también pesan. Ariel Moutsatsos, corresponsal en Maryland, reportó este jueves un precio de 4.17 dólares por galón, nivel que históricamente genera malestar entre los votantes estadounidenses.

Republicanos divididos, demócratas escépticos

Dentro del propio Partido Republicano hay fisuras. La senadora Susan Collins, de Maine, votó por primera vez junto a los demócratas el jueves para intentar detener la guerra.

"La autoridad del presidente como comandante en jefe no es ilimitada", dijo Collins, quien subrayó que el plazo de 60 días "no es una sugerencia, es un requisito".

Otros senadores republicanos —John Curtis de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte, Lisa Murkowski de Alaska y Josh Hawley de Missouri— también han expresado que en algún momento querrán votar sobre el asunto. Curtis fue más directo: dijo que no apoyará financiamiento continuo para la guerra sin una votación de autorización en el Congreso.

Del lado demócrata, la reacción fue de escepticismo abierto. El representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, fue contundente al ser consultado por AP sobre si esperaba que la administración Trump acatara la ley.

Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo el jueves que no ve por ahora una votación para autorizar el uso de la fuerza en Irán, aunque sugirió que la Casa Blanca debería intensificar sus sesiones informativas con los legisladores.

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CT