Gusano Barrenador Llega a CDMX y Confirman Primer Caso en un Perro de Tlalpan

Un perro doberman de 12 años se convirtió en el primer caso confirmado de gusano barrenador en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), un hecho que encendió las alertas entre veterinarios y autoridades sanitarias debido al peligro que representa este parásito para mascotas y animales de ganado. El caso ocurrió en San Miguel Topilejo, donde el animal sufrió una lesión que permitió la entrada de larvas capaces de destruir tejido vivo en cuestión de días.

El perro, llamado Bogart, presentó una herida en la oreja luego de ser atacado por otro can. Aunque inicialmente parecía una lesión común, veterinarios detectaron algo inusual durante la revisión médica: dentro de la herida había gusanos con características diferentes a las larvas habituales encontradas en infecciones comunes.

Veterinarios detectan larvas extrañas y activan protocolos sanitarios

El médico veterinario Raunel Jaimes explicó que la revisión clínica reveló una miasis con señales atípicas, por lo que decidieron actuar de inmediato y reportar el caso a las autoridades sanitarias federales.

“Empezamos a explorar y revisar la herida. Observamos gusanos dentro de la lesión y fueron retirados uno por uno mientras se limpiaba la zona. Notamos que no tenían las características de una larva común, por lo que decidimos reportar el caso a Senasica”, detalló.

Tras la notificación, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Enfermedades Exóticas acudieron para tomar muestras y evaluar al animal. Apenas 24 horas después, los análisis de laboratorio confirmaron que se trataba del gusano barrenador, un parásito considerado altamente peligroso porque sus larvas se alimentan del tejido vivo de los animales.

El caso generó preocupación debido a que esta enfermedad suele relacionarse con regiones tropicales y zonas ganaderas, no con áreas urbanas de gran altitud como la capital del país. Por ello, el hallazgo llamó la atención de especialistas en salud animal.

El dueño de Bogart temió por su vida

José Guadalupe Chávez García, propietario de Bogart, reconoció que nunca había escuchado hablar sobre esta enfermedad y que el diagnóstico lo tomó por sorpresa.

“Cuando me dijeron que tenía la larva del gusano barrenador, jamás había escuchado de este gusano. Lo primero que pensé fue que mi perro podría morir o no recuperarse”, comentó.

El temor del dueño no era exagerado. El gusano barrenador puede provocar lesiones profundas, infecciones severas y complicaciones graves si no se atiende a tiempo. Las moscas depositan huevos en heridas abiertas y, al eclosionar, las larvas comienzan a alimentarse del tejido del animal afectado.

Actualmente, Bogart permanece bajo vigilancia médica constante y, de acuerdo con los especialistas, ha mostrado una evolución favorable gracias a la detección temprana y al tratamiento oportuno.

Autoridades aseguran que el caso está bajo control en CDMX

Aunque el hallazgo provocó preocupación entre dueños de mascotas en la Ciudad de México, especialistas aseguran que el riesgo de propagación es bajo debido a las condiciones climáticas y la altitud de la capital, factores que dificultan la reproducción de la mosca responsable de transmitir el parásito.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente para descartar nuevos contagios y monitorean el estado de salud del perro afectado.

El veterinario Raunel Jaimes explicó que el seguimiento es constante para garantizar que no existan complicaciones adicionales.

“El paciente se monitorea dos veces al día y Senasica mantiene seguimiento permanente del caso”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han detectado más casos de gusano barrenador en la Ciudad de México, por lo que consideran que se trata de un episodio aislado.

Cómo prevenir el gusano barrenador en perros y mascotas

Veterinarios hicieron un llamado urgente a los dueños de mascotas para revisar constantemente cualquier herida, por pequeña que parezca. Explicaron que las moscas pueden aprovechar lesiones abiertas derivadas de peleas, accidentes o incluso procedimientos médicos como esterilizaciones para depositar sus huevos.

El médico veterinario Eduardo González advirtió que la revisión diaria de las mascotas puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una infección grave.

“Es importante revisar heridas, ojos, nariz y orejas de los animales para detectar posibles larvas. En caso de observar algo extraño, se debe acudir inmediatamente al veterinario”, indicó.

Especialistas recomiendan mantener limpias las heridas, evitar que permanezcan expuestas y acudir de inmediato a revisión si el animal presenta inflamación, mal olor, secreciones o presencia de larvas.

Bogart continúa recuperándose tras el tratamiento

Pese al impacto que causó el diagnóstico, el dueño de Bogart aseguró que el perro ha respondido favorablemente al tratamiento y agradeció la atención médica que recibió desde el primer momento.

“Gracias a Dios se ha recuperado. Todo ha sido muy acertado por parte del doctor y nunca dejaron de atenderlo”, expresó.

Mientras continúan los monitoreos sanitarios en la alcaldía Tlalpan, autoridades reiteraron que la situación permanece controlada y pidieron a la población mantenerse atenta a cualquier lesión en sus mascotas para prevenir nuevos casos.

Historias recomendadas: