Gusano Barrenador en CDMX: ¿Cómo Proteger a tu Mascota de la Larva?
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El gusano barrenador del ganado es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que es capaz de invadir heridas abiertas y alimentarse del tejido vivo de los animales
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Luego de confirmarse el primer caso de gusano barrenador del ganado en un perro en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, ha aumentado la inquietud de las personas para cuidar a sus mascotas y que no se infecten. Aquí en N+ te decimos qué hacer.
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De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) la mejor forma para proteger a las mascotas es la vigilancia cotidiana y seguir las indicaciones.
¿Qué es el Gusano Barrenador del Ganado?
El gusano barrenador del ganado es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que es capaz de invadir heridas abiertas y alimentarse del tejido vivo de los animales. Históricamente ha afectado al ganado, pero también puede presentarse en perros y gatos.
¿Qué pasa si no se atiende de inmediato?
Si no se atiende a tiempo puede provocar:
- Dolor intenso
- Lesiones severas
- Infecciones secundarias
- Poner en riesgo la vida del animal.
- Esto es lo que debes observar en tus animales y mascotas
- Piel y pelaje
- Orejas
- Patas
- Cola
- Hocico y orificios naturales
- Cualquier rasguño, herida o irritación
Si encuentras una lesión, límpiala y cúbrela con productos veterinarios autorizados, hasta que cicatrice completamente. Además se recomienda:
- Evitar que se lama o rasque
- Usar collar isabelino si es necesario
- Mantener limpio el área afectada
- Acudir de inmediato con un médico veterinario
- Mantener al día su calendario de vacunación y desparasitación
¿Qué señales deben alertarte?
- Presencia de gusanos en una herida
- Mal olor
- Inflamación severa
- Tejido dañado
- Decaimiento o dolor evidente
- Si sospechas de un caso de miasis o gusano barrenador del ganado, repórtalo inmediatamente a Senasica:
- Teléfono: 800 751 2100
- WhatsApp: 55 3996 6642
- Correo electrónico: sive.dgsa@senasica.gob.mx
- Correo alterno: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx
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Con información de N+
HVI