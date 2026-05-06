¿En Cuál Alcaldía CDMX se Detectó Caso de Gusano Barrenador? Zona con Vigilancia Epidemiológica

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó el primer caso de gusano barrenador en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos en qué alcaldías hay vigilancia epidemiológica.

Mediante un comunicado, el Gobierno de la CDMX informó que mantiene coordinación con autoridades Federales ante el caso aislado de gusano barrenador, en la capital del país.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el caso fue identificado oportunamente en un perro atendido en una clínica veterinaria en la alcaldía Tlalpan.

Video: Gusano Barrenador: Hallan Miasis en Perro Dóberman de la Alcaldía Tlalpan, CDMX

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Zona con vigilancia epidemiológica

Las autoridades federales y de la CDMX definieron acciones de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para la atención del primer caso de gusano barrenador en la capital del país, esto en la zona sur de la ciudad, que incluye a las alcaldías:

Tlalpan.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Además, en coordinación con las autoridades federales competentes, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX coadyuva en acciones de:

Acompañamiento territorial.

Vigilancia epidemiológica.

Difusión preventiva en zonas focales y perifocales, con el objetivo de fortalecer el monitoreo sanitario y contribuir al seguimiento oportuno del caso.

Como parte de la estrategia interinstitucional, se desarrollan acciones de investigación de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva dirigidas a clínicas veterinarias, personas productoras y población en general.

De manera adicional, se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de actuar de manera oportuna y reforzar el monitoreo sanitario en territorio.

Además, se mantiene coordinación con las alcaldías de la zona sur de la ciudad, así como con dependencias vinculadas a la sanidad animal, para fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con autoridades, el reporte se recibió el pasado 26 de abril a través de líneas de emergencia. Se trató de un perro dóberman de 12 años que presentaba una gusanera en la base de la oreja izquierda, derivada de una herida provocada tras una pelea con otros perros.

Tras la detección, el animal fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en la comunidad de Topilejo, donde recibió atención especializada. Autoridades destacaron que no se han detectado casos secundarios y que, debido a las condiciones climáticas y la altitud del lugar, el evento se considera una incursión aislada.

El caso se mantiene en periodo activo, bajo supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que implementó una estrategia de contención con acciones inmediatas en la zona.

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Con información de N+.

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