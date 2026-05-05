Continúan en Aumento los Casos de Gusano Barrenador en Puebla; Ya son Casi 700

El gusano barrenador continúa en ascenso en la entidad poblana y en todo México, generando preocupación entre autoridades y población, ya que no solo impacta a ganado, sino también a personas y mascotas en diversas entidades del país.

En N+ Puebla te damos las cifras más recientes dadas por las autoridades sobre la infestación de esta larva en el estado, así como las recomendaciones para evitar contagios.

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Puebla registra 685 casos acumulados de gusano barrenador

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Puebla registra actualmente 151 casos activos, mientras que a nivel nacional la entidad se posiciona en el quinto lugar por casos acumulados, con un total de 685 contagios, de los 22 mil 702 a en todo el país.

El municipio poblano con más incidentes activos de gusano barrenador es Tetela de Ocampo con 11, seguido por San Sebastián Tlacotepec con nueve, mientras que Caltepec, Chiconcuautla y Tehuitzingo acumulan siete cada uno.

Cabe destacar que el pasado 29 de marzo se reportaron cinco casos de esta bacteria en personas, padecimiento conocido como miasis humana. Dos de ellos en Eloxochitlán, uno en Vicente Guerrero, un Coyomeapan y otro en Ayotoxco de Guerrero, sin que se reporte un incremento actualmente.

Reporte de casos de gusano barrenador en Puebla. Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Recomendaciones para evitar contagios de gusano barrenador

Las autoridades advierten que este parásito representa un riesgo creciente, por lo que hacen un llamado a extremar precauciones. Entre las principales recomendaciones destacan:

Revisar constantemente a los animales

Mantener limpias sus heridas

Evitar la acumulación de desechos orgánicos

Acudir de inmediato con un veterinario ante cualquier sospecha.

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De acuerdo con la Sader, es fundamental la detección oportuna para frenar su propagación y proteger tanto la salud animal como la humana.

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