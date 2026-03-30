Suman Cinco Personas Contagiadas de Miasis de Gusano Barrenador en Puebla ¿Cómo Prevenirse?

En Puebla se confirmaron cinco casos de miasis por gusano barrenador en cuatro municipios, la Secretaría de Salud dio a conocer sus estados de salud y las recomendaciones para prevenir estos contagios.

De acuerdo a las autoridades, al corte del 29 de marzo se comprobaron cinco casos de gusano barrenador en humanos, dos de ellos en Eloxochitlán, uno en Vicente Guerrero, un Coyomeapan y otro en Ayotoxco de Guerrero.

Tres de los pacientes pertenecen al IMSS Bienestar y los otros dos al IMSS ordinaria, en donde fueron atendidos conforme al protocolo correspondiente.

Noticia relacionada: Primer Caso de Gusano Barrenador en Puebla en un Hombre de 81 Años

Secretaria de Salud confirma cinco casos de miasis por gusano barrenador en Puebla

El secretario de salud, Joaquín Espidio Camarillo explicó que los pacientes ya fueron dados de alta por mejoría y otros se fueron a casa con tratamientos ambulatorios.

De los cinco casos confirmados de miasis por gusano barrenador, se sabe que una de las afectadas es una mujer de 69 años de edad quien presentó comorbilidades, mientras que otro es un hombre de 81 años.

Personas Infectadas por Gusano Barrenador en Puebla

Las autoridades de salud exhortan a la población a mantenerse informadas sobre esta enfermedad que podría agravarse si no se detecta a tiempo y puede afectar tanto a ganados como a personas.

Miasis de gusano barrenador: Qué es, síntomas y cómo prevenirla

La miasis por gusano barrenador es una infección causada por las larvas de moscas como la cochliomyia hominivorax, que se alimentan de tejido vivo en heridas abiertas de los seres vivos.

Las moscas depositan sus huevos en estas heridas abiertas de mamíferos o seres humanos y luego de 24 horas nacen las larvas que devoran el tejido; Luego de cuatro a ocho días estas larvas se convierten en moscas adultas y pueden provocar más contagios.

Para prevenir la infección por el gusano barrenador en humanos y ganado, debes revisar y tratar inmediatamente cualquier herida, controlar el contacto con animales y fortalecer medidas de bioseguridad.

Si detectas algún síntoma puedes acudir al centro de salud más cercano o reportarlo al 800 751 21 00.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS