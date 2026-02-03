Mercado El 100: Productores Locales Luchan Contra la Industria y Encuentran Esperanza

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), decenas de productores locales enfrentan serias dificultades para sostener sus proyectos agrícolas y artesanales. Aunque ofrecen alimentos y productos de alta calidad, la competencia desleal con precios bajos provenientes de grandes centrales de abasto ha puesto en riesgo su subsistencia económica.

Muchos de estos productores trabajan en el Valle de México, donde el crecimiento económico no ha significado una mejora en sus condiciones de venta. Por el contrario, enfrentan mayores obstáculos para mantenerse en un mercado que favorece a la industria y castiga al trabajo manual, limpio y local.

Competencia feroz y precios aplastantes: la dura realidad del campo

Aurelio Luna, agricultor y comerciante, comparte cómo la presencia de productos industriales a bajo costo ha afectado gravemente sus ventas.

Nos enfrentábamos con la competencia en cada esquina, de las verdulerías, los tianguis sobre ruedas, con precios muy bajos, que vienen de las centrales de abastos, productos convencionales, y pues ahora sí que hay poca difusión con los productos orgánicos.

Este tipo de competencia obliga a los productores locales a reducir márgenes de ganancia o a quedarse con mercancía sin vender. Además, sus métodos de cultivo requieren inversiones mayores y más tiempo, lo que encarece el producto final.

Cuesta más trabajo combatir plagas de manera natural, tienes que estar más presente y descubrir muchos secretos de la naturaleza.

Pequeños Productores del Campo en el Valle de México Denuncian Dificultades para Vender sus Productos

El esfuerzo no reconocido y el regateo que debilita

Para muchos consumidores, el valor de los productos artesanales y orgánicos no es evidente. Fernando, comerciante local del Valle de México, señala que esta falta de reconocimiento se convierte en un problema constante.

Uno de los problemas que tenemos a veces es que el cliente no reconoce todo el trabajo que lleva la elaboración de cada una de las piezas y en muchas ocasiones no lo reconoce, a veces ocurre mucho el regateo.

Esta percepción errónea sobre el verdadero costo de producir de forma limpia y local se traduce en una presión constante sobre los productores para bajar precios, lo cual termina por hacer inviables muchos de sus proyectos.

Intermediarios: otro obstáculo que reduce sus ingresos

Otro de los grandes retos es la falta de canales de venta directa. La mayoría de los productores dependen de intermediarios, lo que disminuye considerablemente sus ganancias. Sin acceso directo al consumidor, sus posibilidades de sobrevivir en el mercado son mínimas.

En este contexto crítico, ha surgido una alternativa que está cambiando la realidad de decenas de productores locales.

Mercado El 100: una esperanza real para el campo en la ciudad

Frente a esta crisis, nació Mercado El 100, una asociación civil conformada por aproximadamente 50 productores del Valle de México. Este proyecto busca eliminar a los intermediarios y permitir que quienes producen vendan directamente sus productos a precios justos.

Ana Calderón, representante del mercado, detalla su propósito:

Mercado El Cien es una plataforma para productores pequeños… la ventaja de venir a Mercado el Cien es que venden ellos directamente sus productos, entonces ellos son libres de fijar sus precios dependiendo de sus costos de producción.

Además de brindar un espacio físico para comercializar sus productos, Mercado El 100 ofrece capacitaciones, talleres y acompañamiento integral. Este enfoque permite a los productores profesionalizar sus actividades y fortalecer sus proyectos a largo plazo.

Más que vender: una transformación económica y personal

Para muchas familias, este espacio representa mucho más que una oportunidad comercial. Significa una transformación en su vida cotidiana y en su salud económica.

“En este mercado en este punto cambió mucho nuestra economía familiar, nuestra salud, ahora sí que el enamoramiento a esta actividad”, comparten productores que han sido parte del proyecto.

Mercado El 100 se encuentra ubicado en la calle Orizaba, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México. Se ha convertido en un punto clave donde el campo y la ciudad se encuentran de forma justa, directa y consciente.

