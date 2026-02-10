Tenía apenas 20 años cuando su vida cambió de forma irreversible en México. Yaotzaneth Díaz se encontraba detenida en una esquina cuando un autobús que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y la atropelló. El impacto fue devastador y marcó el inicio de un proceso físico y emocional que la acompañaría durante años, incluyendo la amputación de parte de su pie y una larga rehabilitación que transformó por completo su destino.

Un acccidente que dejó secuelas permanentes en su cuerpo y su identidad

Las lesiones que sufrió Yaotzaneth Díaz fueron graves y múltiples. El accidente no solo puso en riesgo su vida, sino que la obligó a enfrentar una realidad para la que nadie está preparado. Durante meses permaneció bajo atención médica, atravesando cirugías, tratamientos y una recuperación dolorosa que cambió su forma de verse a sí misma y de relacionarse con su entorno.

Antes de compartir su testimonio, es importante entender que Yaotzaneth enfrentó fracturas, quemaduras y la pérdida de una parte de su cuerpo, una experiencia que, según especialistas, genera un proceso de duelo similar al de una pérdida humana.

Tuve lesiones en gran parte de mi cuerpo, tuve desde fractura de cráneo, pelvis, costillas, pérdida de piel por quemaduras por fricción. El vehículo cuando me atropelló me arrancó la mitad del pie. El concebir perder una parte de tu cuerpo es un proceso muy fuerte, sientes que pierdes parte de tu identidad o tu ser. Es muy difícil despedirse de una parte de tu cuerpo.

La prótesis como un punto de quiebre y una nueva esperanza

Tras la amputación, comenzó una etapa compleja que requirió paciencia, disciplina y fortaleza emocional. El cuerpo debía sanar antes de siquiera pensar en una prótesis, y el proceso fue mucho más largo de lo que imaginaba. Durante ese tiempo, el miedo a no volver a caminar se convirtió en una constante.

Este periodo marcó un antes y un después en su vida, ya que la prótesis no solo representó una herramienta médica, sino una oportunidad para recuperar la autonomía y reconstruir sus sueños.

Una vez que tuve la amputación lo primero fue un proceso de cicatrizar y preparar mi cuerpo para una prótesis. Fue un proceso largo, en mi caso fue un año. Tuve que preparar la musculatura y el muñón para poder usarla. La prótesis puede significar esperanza y oportunidades. Yo pensé que nunca iba a volver a caminar, correr, saltar o bailar.

Las amputaciones, una realidad que afecta a millones en el mundo

La historia de Yaotzaneth Díaz no es un caso aislado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren más de un millón de amputaciones en el mundo, lo que equivale a una cada 30 segundos. Las principales causas incluyen accidentes de tránsito, laborales, enfermedades crónicas, violencia y conflictos armados.

En México, la cifra también es alarmante. Se estima que alrededor de 75 personas sufren una amputación todos los días, ya sea por causas traumáticas como accidentes o por enfermedades como diabetes y padecimientos vasculares.

Tipos de amputación y el proceso de adaptación física y emocional

Las amputaciones se clasifican generalmente en tres grupos. Las congénitas ocurren cuando una persona nace sin una extremidad. Las traumáticas son consecuencia de accidentes, como el que vivió Yaotzaneth. Las médicas están asociadas a enfermedades como cáncer, diabetes o problemas circulatorios.

Más allá del diagnóstico, especialistas coinciden en que cada amputación implica un proceso de duelo, adaptación física y reconstrucción emocional que puede extenderse durante años.

Cómo es el proceso para usar una prótesis paso a paso

Antes de recibir una prótesis, los pacientes deben atravesar un proceso médico estructurado que busca garantizar la funcionalidad y evitar complicaciones. Este proceso se divide en tres etapas fundamentales: preprotésica, protésica y postprotésica.

Un especialista en rehabilitación explicó que la fase inicial comienza inmediatamente después de la amputación y es clave para el éxito posterior.

En un proceso protésico existen tres etapas: la preprotésica, la protésica y la postprotésica. La parte preprotésica empieza después de la amputación en el hospital. Se deben hacer ejercicios para mantener la movilidad, trabajar el volumen del muñón con vendajes y, cuando el médico lo autoriza, se puede colocar la prótesis.

De la rehabilitación al deporte de alto rendimiento

Para Yaotzaneth Díaz, la prótesis no solo significó volver a caminar. Con el tiempo, se convirtió en una herramienta que le permitió explorar una nueva faceta de su vida. A través del deporte adaptado, encontró una forma de fortalecerse física y emocionalmente.

Hoy, Yaotzaneth Díaz es atleta de alto rendimiento y ha representado a México en basquetbol sobre silla de ruedas en Juegos Parapanamericanos y competencias internacionales, demostrando que una tragedia puede transformarse en una historia de resiliencia que inspira a miles de personas.

Historias recomendadas: