En pleno macrosimulacro, un hombre de la tercera edad falleció en la zona Centro de Guadalajara.

El hecho ocurrió mientras se encontraba sentado en una banca de la zona peatonal de la avenida Hidalgo, al cruce con Pedro Loza, frente al templo de La Merced. Ahí, en el parabús, platicaba con algunas personas justo momentos antes de que se activara la alerta sísmica como parte del ejercicio del 19 de septiembre.

Al concluir el simulacro, los presentes notaron que el hombre, de aproximadamente 75 años, ya no respondía a estímulos, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Se presenta de manera inconsciente, se le piden servicios médicos, quienes acuden y nos corroboran que ya no cuenta con signos vitales; al parecer, este masculino queda sin vida a razón de un paro cardíaco Policía de Guadalajara.

¿Qué factores habrían influido en el fallecimiento del hombre durante el simulacro?

Testigos aseguraron, de manera extraoficial, que el septuagenario aparentaba estar en situación de calle y desconocía la práctica del macrosimulacro, por lo que se habría asustado al grado de sufrir un infarto.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Guadalajara mientras se realizaban los peritajes correspondientes. El hecho generó expectación entre turistas y peatones del área. Será la autopsia de ley la que determine la causa del fallecimiento.

