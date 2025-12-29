Atacan a Mujer en Restaurante de Mariscos en Carretera Libre a Zapotlanejo en Jalisco

Una mujer de aproximadamente 35 años fue atacada a balazos cuando comía en las mesas del exterior del establecimiento, ubicado sobre la carretera libre a Zapotlanejo, justo en la Plaza Centro de Modas, dentro del municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Tras la agresión, la dama fue llevada a la Cruz Roja, delegación Zapotlanejo, donde murió mientras recibía atención médica.

Murió cuando recibía atención médica en Cruz Roja Zapotlanejo. Foto: N+

Se informó por parte de las autoridades que dos sujetos responsables de la agresión fueron detenidos sobre la misma carretera a Zapotlanejo, justo en el entronque con la autopista a México. Al parecer, se accidentaron cuando escapaban a bordo de una motocicleta.

En el lugar del ataque a balazos se registró una importante presencia de la policía investigadora. En la escena criminal fueron localizados varios indicios.

Otro joven de 20 años, que comía con la ahora fallecida, resultó con un rozón de bala en el hombro izquierdo. Ambos, por cierto, son originarios de Tijuana, Baja California

Miguel Zaragoza García / Las Noticias N+

