Agricultores Continúan con Bloqueos Carreteros en la República; Esto Sabemos Respecto a Jalisco

Grupos de agricultores de Guanajuato retomaron este martes los bloqueos carreteros y de autopistas para exigir precios justos en el maíz. En el estado de Jalisco hace apenas unos días se registraron movilizaciones similares.

Noticia Relacionada: Protesta de Agricultores en México: ¿Dónde Hay Bloqueos Carreteros Hoy?

Bloqueos carreteros se registran de nueva cuenta

Desde temprana hora, productores agrícolas se concentraron con tractores sobre el tramo León–Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala, donde cumplieron su advertencia de cerrar el paso vehicular al no obtener respuesta por parte de las autoridades federales y estatales.

¿Las carreteras de Jalisco se encuentran bloqueadas?

En Jalisco, los agricultores mantienen la exigencia de recibir 7,200 pesos por tonelada de maíz, y aunque hasta el momento no se ha reportado ningún bloqueo activo, no se descarta la posibilidad de que las protestas puedan reanudarse en distintos puntos carreteros del estado si no hay avances en las negociaciones.

Durante los últimos bloqueos por parte de los productores jaliscienses cerraron los siguientes tramos y autopistas:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km 40)

Autopista 90, caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

Autopista 15D, caseta de Zapotlán del Rey

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera municipal de Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera a Nextipac

Por ahora, los productores del campo se mantiene en espera de una respuesta formal del Gobierno Federal

Josué Rubalcaba / N+

Historias Recomendadas: