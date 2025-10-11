Entrega de Pensión Mujeres Bienestar e Inscripciones a Becas en Jalisco: Requisitos y Fechas

Ya arrancó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco, junto con las inscripciones a la Beca Benito Juárez para media superior y de Jóvenes Construyendo el Futuro para nivel superior.

Noticia relacionada: ¿Cómo Reportar el Robo o Extravío de mi Tarjeta del Banco del Bienestar en Jalisco?

Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco

En el caso de la primera, será a más de 130 mil mujeres de 60 a 64 años en el estado, con lo que sumarán más de 200 mil beneficiarias en Jalisco. Este apoyo económico brinda una ayuda de 3 mil pesos bimestrales.

La entrega del plástico se realizará previo aviso vía mensaje de texto y llamadas a los números proporcionados en su registro.

A las beneficiarias se les cita en los módulos de todos los municipios.

Deberán acudir con:

Identificación oficial (original y copia)

Entregar el talón morado del registro de solicitud

A las mujeres se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para dejar constancia de que fue entregada a la persona correcta.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar:

http://www.gob.mx/bienestar

Becas Benito Juárez y Jovenes Construyendo el Futuro

Por otro lado, la inscripción de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro es del 1 al 15 de octubre.

Para la de bachillerato, se tendrán que registrar en:

becasbenitojuarez.gob.mx

Además, deberán crear una cuenta en:

llave.gob.mx

Luego de crearla, tendrán que dar de alta sus datos. Quienes pasaron de secundaria a primero de preparatoria, deberán crear su propia llave y dar de alta a su padre, madre o tutor.

En caso de que aparezca que ya está ocupada por la Beca Rita Cetina, deberán pulsar en "Recuperar mi llave".

Para mayores de edad, no será necesario registrar a otras personas.

A los becados se les entregarán mil 900 pesos bimestrales.

Para la segunda beca, los universitarios deberán ingresar a:

subes.becasbenitojuarez.gob.mx

Ahí deberán llenar todos los apartados para tener un registro exitoso y ser acreedores a la beca, que otorga 7 mil 572 pesos mensuales hasta por 12 meses, además de seguro médico del IMSS.

Yunuen Mora / N+

