Arrojan Ponchallantas en la Carretera Ameca-Guadalajara; Esto se Sabe al Momento

Al menos 20 vehículos fueron afectados luego de circular por la carretera Ameca-Guadalajara, donde arrojaron púas ponchallantas.

Según habitantes, fueron sujetos encapuchados los que arrojaron los ponchallantas, con el fin de dañar los neumáticos de los vehículos que circulaban por la carretera, esto a la altura de Tala.

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La primera víctima señaló que, fue alrededor de las 5:00 de la mañana de este jueves, cuando se percató de que tres de sus llantas habrían sufrido daños considerables, esto en el poblado de El Refugio, en la Región Valles de Jalisco.

¿En qué zonas estaban los ponchallantas?

Los ponchallantas fueron arrojados en al menos 10 kilómetros de la carretera, desde el Refugio hasta llegar al poblado de los Ruiseñores

A decir de la Policía Estatal de Jalisco, los responsables de colocar los ponchallantas pretendían evitar que autoridades llegaran a una toma clandestina de hidrocarburos ubicada cerca del punto.

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