Así se Vivió el Macrosimulacro en Jalisco; Palacio de Gobierno Evacúa a Casi 100 Personas

Este 6 de mayo se llevó a cabo el macrosimulacro en Jalisco en punto de las 11:00 de la mañana, momento en que diferentes empresas e instituciones evacuaron los edificios para congregarse en el punto de reunión.

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Palacio de Gobierno evacúa a casi 100 personas

El Palacio de Gobierno fue evacuado en sus inmediaciones de Plaza de Armas durante un evento con autoridades del sector de turismo, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, estuvo presente.

Fueron alrededor de 100 personas quienes evacuaron el Palacio de Gobierno en aproximadamente 10 segundos. De acuerdo con Protección Civil Jalisco, se registró un sismo hipotético de magnitud 8.0 con epicentro en el Océano Pacífico, frente a la costa Chamela, en el municipio de La Huerta.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara (UDG) llevó a cabo el macrosimulacro desde el edificio de Rectoría, alrededor de 270 mil personas que integran esta casa de estudios participaron en este evento.

Se estima que en 7 minutos lograron evacuar a 700 personas, de acuerdo con el coordinador de servicios para estudiantes, Juan Carlos Fausto, que a pesar de que la evacuación no fue tan rápida como se esperaba, sí se llevó a cabo de manera correcta.

Redacción N+ Guadalajara

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