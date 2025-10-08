Esto se Sabe del Enfrentamiento Armado que Sacudió el Fraccionamiento Urbi Quinta en Tonalá

El estruendo de múltiples detonaciones rompió la calma de la tarde del 6 de octubre en el fraccionamiento Urbi Quinta, en Tonalá, donde se registró un prolongado enfrentamiento armado que, según testigos, se extendió por al menos 10 minutos.

Como unos diez minutos, fácil. Se dieron duro Vecino de la zona, visiblemente alterado por lo ocurrido

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:48 de la tarde, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce de Camino de Santiago y Camino a Matatlán. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de hombres discute, y, segundos después, un sujeto desciende de una camioneta con un arma larga y abre fuego.

Estaban alegando, y empezaron a alegar. Uno disparó y corrieron varios. Entonces uno de camisa negra decía: ‘bájate’. El muchacho corrió y sacó otra arma para responder" Testigo, cuya voz fue distorsionada por seguridad

El intercambio de disparos, en el que se utilizaron armas cortas y de alto calibre, dejó visibles daños en al menos una decena de locales comerciales del área. Impactos de bala quedaron marcados en paredes y estructuras, evidenciando la intensidad del enfrentamiento.

Aquí cargan armas y no hay vigilancia. Antes había retenes y no se veía esto Vecina que también pidió mantener su identidad en el anonimato

Habría una persona lesionada tras la balacera

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía de Jalisco, en el lugar se encontraba una persona que resultó lesionada, acompañada de otras dos, presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas cuando fueron atacadas por varios sujetos armados que irrumpieron en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de alguno de los involucrados en este violento hecho, que mantiene a los vecinos y comerciantes en un estado de alerta e incertidumbre.

