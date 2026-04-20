Ataque con Cuchillo en Guadalajara Deja 3 Muertos: Así Pasó la Agresión Hoy 20 de Abril 2026

Este lunes, 20 de abril de 2026, se registró un violento ataque con arma blanca dentro de una vivienda en Guadalajara, Jalisco. El saldo es de tres muertos y dos lesionados.

Según los primeros reportes, varias personas que consumían algún estupefaciente fueron atacadas con un cuchillo dentro de una vivienda en la calle 18 de marzo al cruce con Café, colonia La Nogalera, en el municipio de Guadalajara.

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Prenden fuego a cuerpos de las víctimas

Luego del ataque, les prendieron fuego a tres de las víctimas, se trata de dos hombres y una mujer.

Por estos violentos hechos se reportan dos personas lesionadas de gravedad, una de ellas logró correr y fue atendida por paramédicos de la Cruz Verde a dos cuadras del inmueble donde ocurrieron los hechos, luego informó de los sucedido a las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por esta agresión.

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Con información de N+

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