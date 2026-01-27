Costo de Licencia de Conducir en Jalisco Aumentará Este 2026; Estos son los Nuevos Costos
Autoridades estatales confirmaron que durante 2026 aumentará el costo para tramitar o renovar la licencia de conducir en Jalisco, con tarifas diferenciadas según el tipo de licencia
Durante este 2026, tramitar por primera vez o renovar la licencia de conducir será más caro en Jalisco, así lo confirmaron autoridades estatales, quienes detallaron que el incremento varía dependiendo del tipo de licencia.
¿Cuáles son los nuevos costo de la licencia de conducir en Jalisco?
En el caso de las licencias nuevas, los costos quedaron de la siguiente manera:
- Automovilista: $913 pesos (En 2025 costaba $882)
- Motociclista: $600 pesos (En 2025 costaba $507)
- Chofer: $1,030 pesos (En 2025 costaba $995)
- Transporte público y privado (todas las categorías): $1,251 pesos
Permisos para menores:
- $557 pesos (6 meses)
- $1,143 pesos (1 año)
Para quienes únicamente requieran renovar su licencia, las tarifas para este año serán:
- Automovilista: $766 pesos
- Motociclista: $500 pesos
- Chofer: $913 pesos
Las autoridades señalaron que también se deberán cumplir requisitos específicos para poder realizar el trámite.
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)
- CURP impreso
- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días
- Tipo de sangre
- Constancia del curso vial (aplica para motociclistas y permisos de menor de edad)
- Para menores de edad, carta responsiva firmada por padres o tutores
Requisitos para refrendo
- Licencia anterior (original y copia)
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio reciente
- CURP actualizada
- Certificado de salud, únicamente para personas de 75 años o más
Para agendar una cita, las personas pueden ingresar a la página oficial:
citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte
También se informó que se puede acudir sin cita previa a los módulos de atención, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.
