Costo de Licencia de Conducir en Jalisco Aumentará Este 2026; Estos son los Nuevos Costos

Durante este 2026, tramitar por primera vez o renovar la licencia de conducir será más caro en Jalisco, así lo confirmaron autoridades estatales, quienes detallaron que el incremento varía dependiendo del tipo de licencia.

¿Cuáles son los nuevos costo de la licencia de conducir en Jalisco?

En el caso de las licencias nuevas, los costos quedaron de la siguiente manera:

Automovilista: $913 pesos (En 2025 costaba $882)

Motociclista: $600 pesos (En 2025 costaba $507)

Chofer: $1,030 pesos (En 2025 costaba $995)

Transporte público y privado (todas las categorías): $1,251 pesos

Permisos para menores:

$557 pesos (6 meses)

$1,143 pesos (1 año)

Para quienes únicamente requieran renovar su licencia, las tarifas para este año serán:

Automovilista: $766 pesos

Motociclista: $500 pesos

Chofer: $913 pesos

Las autoridades señalaron que también se deberán cumplir requisitos específicos para poder realizar el trámite.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula)

CURP impreso

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días

Tipo de sangre

Constancia del curso vial (aplica para motociclistas y permisos de menor de edad)

Para menores de edad, carta responsiva firmada por padres o tutores

Requisitos para refrendo

Licencia anterior (original y copia)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

CURP actualizada

Certificado de salud, únicamente para personas de 75 años o más

Para agendar una cita, las personas pueden ingresar a la página oficial:

citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte

También se informó que se puede acudir sin cita previa a los módulos de atención, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

