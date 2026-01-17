Investigan Causas de la Explosión por Acumulación de Gas que Dejó 3 Heridos en Zapopan

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Zapopan mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué originó la explosión registrada la mañana de este 17 de enero en una vivienda de la colonia Rehilete, hecho que dejó tres personas lesionadas y la destrucción total del inmueble.

El estallido ocurrió alrededor de las 10:00 horas, luego de que se recibieran varios reportes al número de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional hasta el cruce de las calles San Pedro y Bugambilias, en las faldas del cerro del Colli.

A la llegada de los rescatistas se confirmó que tres personas resultaron gravemente lesionadas, dos hombres y una mujer de la tercera edad, quienes presentaban quemaduras de segundo y tercer grado.

Van en código tres, van graves, tienen quemaduras de segundo y tercer grado, la femenina más este ya fueron atendidos inicialmente y ya fueron trasladadas Juan Andrés Reinaga, de Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Se presume que la explosión fue causada por un tanque de gas con fuga

La vivienda de dos niveles presentó colapso tras la explosión, por lo que el área fue acordonada debido al riesgo estructural. En el lugar, autoridades aseguraron el tanque de gas que presuntamente habría presentado una fuga.

Sobre el estado del inmueble, Protección Civil detalló que los daños fueron generalizados.

Tenemos daño estructural en lo que es toda la finca, es una casa de dos niveles; tenemos gran afectación… hasta no descartar, por investigación de incendios se definen las causas Juan Andrés Reinaga, de Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Será el área de Investigación de Incendios de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan la encargada de realizar los peritajes correspondientes y determinar oficialmente el origen de la explosión.

Alejandra Parra / N+

