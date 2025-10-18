Kínder Donde Un Niño Murió Tras Caída de una Barda en Jocotepec Volvería a Operar en Diciembre

A ocho meses del accidente que cobró la vida del pequeño Santi, de cinco años, avanzan los trabajos de rehabilitación del preescolar federal Carmen Torres Veliz, en el municipio de Jocotepec.

Fue el 6 de febrero cuando parte de la barda perimetral del plantel se desplomó sobre el menor, provocándole la muerte. La tragedia ocurrió en presencia de su madre, hecho que conmocionó a toda la comunidad escolar y al municipio.

Por motivos de seguridad, las autoridades suspendieron las clases presenciales y reubicaron temporalmente a los alumnos.

El avance de la reconstrucción del kínder va a más de un 73%

De acuerdo con información del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal), la obra presenta un avance superior al 73% y se prevé que concluya en diciembre de este año.

Sin embargo, algunos padres de familia aún expresan temor por lo ocurrido.

Se ve bien, pero sí necesitamos entrar las mamás a revisar cómo quedó, para poder ya con confianza traerlos, porque lo que pasó fue algo fuerte, se perdió una vida de una criatura Olga Lilia Corona, madre de familia

