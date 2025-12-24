Chofer de Taxi Ejecutivo Recibe Balazo en Autopista Zapotlanejo, al Escapar de Asaltantes

Un conductor de taxi ejecutivo resultó lesionado por arma de fuego tras un intento de asalto registrado sobre la autopista Zapotlanejo, a la altura de Santa Cruz de las Huertas, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con el propio afectado, el hombre de aproximadamente 60 años se encontraba detenido en la zona cuando observó que dos sujetos, con sudaderas encapuchadas y portando un arma de fuego, se le acercaban, por lo que aceleró la marcha al intuir que sería víctima de un delito.

En ese momento, uno de los agresores disparó en su contra. El proyectil atravesó el cristal del vehículo e impactó en el antebrazo del conductor, quien, pese a la lesión, continuó conduciendo hasta llegar al módulo 7 de la Central de Autobuses, ya en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde solicitó auxilio.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Autoridades informaron que, afortunadamente, la vida del lesionado no se encuentra en riesgo.

Sobre el hecho, Martín Escobar, comandante de la Policía de Tlaquepaque, detalló que los agresores fueron dos hombres de aproximadamente 30 años, quienes tras realizar la detonación huyeron del lugar sin ser localizados.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el paradero de los presuntos responsables, quienes lograron darse a la fuga.

Juan Pablo Ortega / N+

