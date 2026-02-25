Menor Desaparece en Tonalá; Salió de su Casa a Tirar la Basura y Ya No Supieron Nada de Él
Martha, madre del menor, asegura que la “Fiscalía no está haciendo nada”, cuando las primeras horas son cruciales para localizar con vida a su hijo
Una madre de familia vive en angustia al no saber nada de su hijo. Se trata de Fernando Arath Tostado Caballero, un adolescente de 14 años, desaparecido desde el 19 de febrero en Tonalá.
Fernando estaba en su hogar junto con su madre en la colonia Loma Dorada, cuando dijo que saldría a tirar la basura; desde entonces no saben nada de su paradero. Pareciera que la tierra se lo tragó.
Deportista, iba al box, iba al gimnasio. Es un buen niño y solo tiene 14 años, entonces no tiene malicia, no tiene vicios, todo lo contrario
Martha Ofelia Tostado, madre de Fernando
¿Qué se sabe de la desaparición de Fernando en Tonalá?
Algunas cámaras de videovigilancia instaladas en las inmediaciones de su vivienda, lo captaron corriendo por la calle pocos minutos después de las 2:30 de la tarde. Ésta y otro tipo de información han entregado a la Fiscalía de Jalisco, donde su madre, Martha, asegura que pocas respuestas le han dado.
No sé para dónde se va, porque no me han dado cámaras de C5, no me han dado sábana de llamadas, no tengo nada. Fiscalía no está haciendo nada, ayer fui para que me mostraran la carpeta de investigación y solamente tienen mi declaración, entonces estoy desesperada, porque ya no sé qué más hacer, no me dan nada
Martha Ofelia Tostado, madre de Fernando
En Semefo, la señora Martha Ofelia ya fue sometida a pruebas de ADN para las confrontas genéticas; sin embargo, pide a las autoridades celeridad en los procesos, pues le informan que podrían pasar 21 días para analizar la sábana de llamadas del celular de Fernando, que además ya arrojó una última ubicación. Asegura que las primeras horas son cruciales para localizarlo con vida.
