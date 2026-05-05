Cae Premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Edición 4011 en Guadalajara, Jalisco

La noche de este martes 5 de mayo se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4011 esta edición fue alusiva a la Batalla de Puebla.

Noticia relacionada: Cae Premio Mayor 27814 de la Lotería Nacional en Coahuila

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 27681, las series número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Los premios son a los billetes con terminaciones en número 1, 6 y 4. Foto: Lotería Nacional

La serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Villahermosa, Tabasco y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 1, 6 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Dónde cayó el premio mayor anterior?

El Sorteo Zodiaco 1744 se realizó este domingo con otro cachito coleccionable inspirado en el Mundial de México 1970, y si compraste un billete o serie, acá en N+ te decimos si hay nuevo millonario y dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional del 3 de mayo 2026, que fue de 7 millones de pesos.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: