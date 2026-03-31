Operativo Vial por República del Congo vs Jamaica en Estadio Guadalajara: Cierres Viales

Todo está listo para el operativo de seguridad con motivo del segundo partido de repechaje entre la Selección de la República Democrática del Congo y Jamaica, que se disputará este día a las 3 de la tarde en el Estadio Guadalajara.

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El comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arizpe García, informó que se desplegarán 160 elementos con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y agilizar la circulación en la zona. El operativo dará inicio desde las 12 del mediodía, por lo que autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones.

¿Dónde habrá cierres viales?

Como parte de las medidas, se contemplan cierres viales en avenidas clave como Aviación, Vallarta y avenida del Bosque, además de la implementación de un contraflujo para facilitar el ingreso de los aficionados al estadio.

Al término del encuentro, también se habilitará otro contraflujo que permitirá una salida más ordenada hacia avenida Vallarta, buscando evitar congestionamientos y reducir tiempos de traslado.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las indicaciones viales y salir con anticipación para evitar contratiempos durante este importante evento deportivo.

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