Aseguran Finca en Zapopan Donde Fabricaban Dulces de Marihuana; Hay un Decomiso Millonario

En Zapopan, decomisaron maquinaria y productos valuados en más de 10 millones de pesos dentro de una finca utilizada para fabricar dulces de marihuana. El hecho ocurrió en la colonia Lomas de Zapopan.

Noticia relacionada: Hallan Laboratorio Clandestino con Metanfetamina Líquida en Sierra de Baja California

El Ejército Mexicano resguardo el inmueble, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco investiga a los responsables y las posibles redes de distribución. El domicilio permanece con sellos de aseguramiento.

¿Qué se sabe al momento de laboratorio clandestino de dulces?

Una de las líneas de investigación es sobre la red de distribución para detectar dónde se vendía esta droga y, al momento, asciende a 10 millones de pesos la maquinaria y productos decomisados en esta finca marcada con el número 2191, entre las calles Alicante y Torre Alba.

Cabe mencionar que en el sitio se realizaban procesos de producción y empaque, lo que supone la existencia de una operación organizada dedicada a la transformación de la droga para su comercialización en distintas presentaciones. Además, se reportó la presencia de guardias de seguridad que permanecían día y noche en las puertas de la vivienda.

Fueron los mismos habitantes de esta zona quienes alertaron a las autoridades del constante ingreso de personas al interior de este inmueble.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: