Camión de la Selección de la República del Congo Queda Atorado en Calles Estrechas de Zapopan

Un camión que trasladaba a la selección de la República Democrática del Congo quedó atorado en calles de Zapopan. El hecho ocurrió sobre el cruce de Francisco I. Madero y López Cotilla, en la colonia Jocotán.

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El transporte de la selección se dirigía a sus entrenamientos, sin embargo, por las dimensiones de las calles y los vehículos mal estacionados, el chofer no pudo maniobrar y quedaron atrapados por al menos 15 minutos.

La situación llamó la atención de vecinos y automovilistas, quienes observaron cómo la unidad permaneció detenida por varios minutos sin poder avanzar.

Habitantes de la zona solicitaron apoyo a la Policía Vial

Ante la dificultad para liberar el paso, habitantes de la zona solicitaron el apoyo de la Policía Vial, cuyos elementos acudieron al lugar para coordinar las maniobras necesarias, retirar obstáculos y permitir que el camión pudiera continuar su trayecto sin mayores contratiempos.

La Selección Africana era escoltada por el Ejército Méxicano

Cabe destacar que la selección africana era escoltada por elementos del Ejército Mexicano, lo que generó aún más expectación entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras lo ocurrido, autoridades de la Policía de Jalisco informaron que se reforzarán los operativos de acompañamiento y resguardo para las selecciones que visitan la entidad, especialmente en el contexto de los eventos de futbol internacionales programados en el estado.

Señalaron que el objetivo es prevenir accidentes similares y garantizar traslados seguros tanto para los equipos como para la ciudadanía, tomando en cuenta las condiciones viales de algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara.

Ivonne Alcántara / N+

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