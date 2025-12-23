Patrulla de la Policía de Jalisco se Habría Pasado un Alto Antes de Chocar con Auto de Colección

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que se registró el choque que involucró a una patrulla de la Policía de Jalisco y un automóvil de colección en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara.

El accidente ocurrió el 18 de diciembre, en el cruce de las avenidas Pablo Valdez y Aquiles Serdán. A bordo de la patrulla iban elementos de policías del estado del Grupo Código Violenta, quienes aseguraron que iban a verificar un presunto caso de violencia contra una mujer.

No obstante, las cámaras de seguridad revelaron que la patrulla “CV-006” no circulaba con códigos luminosos ni sonoros, e incluso, se pasaron un semáforo en rojo. En el video también se puede ver que el automóvil de colección, cuyo conductor era un hombre de la tercera edad, tenía el pase para cruzar.

Ambos vehículos salieron proyectados contra un poste de electricidad y un semáforo, los cuales terminaron con fuertes daños materiales. Pese a esto, el pago de las reparaciones se le estaban adjudicando únicamente al hombre de la tercera edad.

Se ve perfectamente cómo la patrulla, en su parte central, tiene marcada todo lo que es la estructura del semáforo. Y aún así se lo quieren cobrar a mi papá, porque ellos dicen que traían sus sirenas encendidas y que iban a atender un reporte, pero nada, que no se puede esclarecer Estefanía Márquez, hija del hombre que iba conduciendo el auto de colección

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, las aseguradoras se hicieron cargo de los daños según los peritajes.

