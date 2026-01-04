Tren Impacta Camioneta Pick-Up en la Zona del Pedregal en Ocotlán; Hay un Lesionado

Un fuerte choque entre un tren y una camioneta se registró en la zona del Pedregal, en el municipio de Ocotlán, generando la movilización de cuerpos de emergencia.

Noticia relacionada: Descarrila Tren Cerca de Nogales, Sonora; Vagones Quedan Volcados

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta fue impactado por el tren, resultando con lesiones de consideración. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica inmediata y estabilizarlo.

Elementos de seguridad se encargaron de acordonar la zona y realizar las labores correspondientes para evitar riesgos, mientras se llevaban a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento no se ha informado sobre afectaciones a la circulación ferroviaria ni sobre la identidad del conductor lesionado.

Las Noticias N+

Historias recomendadas:

¿Cómo Pedir una Pipa de Agua Durante el Megacorte en la AMG?

Localizan Dos Cuerpos en Casa Abandonada del Fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco