¿Cómo Pedir una Pipa de Agua Durante el Megacorte en la AMG?

Casi 800 mil cuentas se quedarán sin agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado brinda servicio a alrededor de 1 millón 330 mil cuentas, de las cuales aproximadamente el 60% serán afectadas por el megacorte de agua.

Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con apoyo de las unidades de Protección Civil municipales y la estatal, así como de las comisiones Estatal y Nacional del Agua, participarán en el operativo.

En total, son 892 colonias en las que habrá suspensión del servicio por trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica.

¿Qué medidas se implementarán para apoyar a los hogares y negocios que se quedarán sin agua?

A partir de las 01:00 horas del sábado 3 de enero de 2026, miles de hogares, negocios, oficinas, empresas e inmuebles de 892 colonias se quedarán sin suministro de agua debido al megacorte anunciado por el SIAPA.

Para atender a la población afectada, se pondrá en marcha un operativo especial con marcación rápida al 073. Además, habrá apoyo con más de 100 pipas de agua, aportadas por los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, junto con sus unidades de Protección Civil y las comisiones Estatal y Nacional del Agua.

Tendremos infraestructura suficiente para que puedan a través de la dirección operativa del SIAPA hacer solicitud, estamos en trabajo coordinado

Entrevistado: Salvador Zamora , Secretario General de Gobierno de Jalisco

