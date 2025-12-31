Localizan Dos Cuerpos en Casa Abandonada del Fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco

Una llamada anónima provocó un terrible hallazgo en una casa abandonada en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco de Zúñiga, donde encontraron dos cuerpos.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se trasladaron hasta el inmueble, ubicado sobre la calle San Martín al cruce con Boulevard Chulavista y al verificar la zona, hallaron los cuerpos de dos hombres.

Verificando los puntos que tenemos decidimos venir a este y llegando y encontrando dos cuerpos. Es una vivienda ya abandonada, sí tenía muchos muebles en el patio como evidencia para tapar el lugar José Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

¿Qué se sabe de los cuerpos encontrados?

De acuerdo con integrantes del colectivo, los cuerpos pertenecen a dos hombres y tienen un aproximado de dos años de evolución cadavérica.

Cabe mencionar que en el reporte anónimo que recibieron les indicaron que, además de los dos cadáveres ya encontrados, yacían cuatro cuerpos más sepultados en el área del baño. De confirmarse, se cerraría este 2025 con una nueva fosa clandestina.

