Capilla en Honor a la Virgen de Talpa Emerge como Oasis de Fe en la Ruta del Peregrino

En medio del trayecto de la Ruta del Peregrino, a unos 40 kilómetros después del Espinazo del Diablo, se levanta una capilla dedicada a la Virgen del Rosario que se ha convertido en un punto de descanso y fe para quienes recorren este camino.

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En una de sus paredes puede leerse la frase: “Esta capilla fue inspirada por Dios y hecha por locos, pero en una locura de amor hacia la Santísima Virgen”, mensaje que resume el origen de este espacio.

Un refugio de fe en medio del camino

De acuerdo con el encargado de la capilla, Ramiro Anaya Anaya, el sitio surgió tras una experiencia fortuita de tres amigos que, al no encontrar dónde pasar la noche, terminaron descansando en ese punto del cerro.

Como muestra de agradecimiento, al año siguiente colocaron una imagen religiosa en un árbol cercano. Con el paso del tiempo, los peregrinos comenzaron a dejar monedas, lo que permitió reunir recursos para iniciar la construcción del lugar.

El proceso no fue sencillo. El material tuvo que ser trasladado a pie desde puntos accesibles para vehículos, y fueron los propios peregrinos quienes colaboraron en esta labor, cargando desde cemento hasta ladrillos.

Según relatan, en una sola jornada llegaron a subir miles de piezas para la edificación, lo que facilitó la consolidación de este espacio.

Actualmente, la capilla funciona como un sitio donde los caminantes pueden detenerse, incluso de rodillas, para agradecer a la Virgen de Talpa y pedir fortaleza para continuar las más de diez horas de trayecto que aún restan.

Veladoras, fotografías y exvotos colocados en sus muros reflejan la devoción de quienes, en medio del camino, encuentran en este lugar un oasis de fe.

Juan Carlos Marcelín / N+

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