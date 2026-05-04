Vinculan a Proceso a César Alejandro 'N', Alias 'Güero Conta' Tras Audiencia en Jalisco

César Alejandro ‘N’, alias ‘Güero Conta’ fue vinculado a proceso tras una audiencia celebrada este 4 de mayo en Jalisco por diferentes delitos federales. El acusado es identificado como presunto colaborador cercano de Audias ‘N’, alias “El Jardinero”, señalado como jefe regional del crimen organizado en Nayarit y Zacatecas.

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Durante la diligencia, el juez resolvió que Güero Conta fuera vinculado a proceso en relación con los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que el pasado 30 de abril, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, tras ser presentado ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la FGR, César Alejandro ‘N’ es investigado por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina; y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En esa misma fecha, la Fiscalía formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso; sin embargo, la defensa del acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional, con el fin de que se ampliara el plazo para resolver su situación jurídica.

Iliana Gutiérrez / N+ Guadalajara

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