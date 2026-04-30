Dictan Prisión Preventiva contra ‘Güero Conta’, Operador Financiero de ‘El Jardinero’

Un juez impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de César Alejandro “N”, alias Güero Conta, identificado como hombre de confianza de Audias “N”, El Jardinero, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Nayarit y Zacatecas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 30 de abril de 2026, que formuló la imputación en contra de César “N” por su probable participación en los siguientes delitos:

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Video relacionado: Rodeado de Militares y Blindaje: Así Trasladan a 'El Güero Conta' al Penal de Puente Grande.

El Güero Conta, a Puente Grande

En un comunicado, la FGR dijo que también solicitó la vinculación a proceso del detenido, pero su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para determinar la situación jurídica del imputado.

“El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que ordenó su ingreso en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco”.

Video: Trasladan a ‘El Güero Conta’ al Penal de Puente Grande Jalisco

Noticia relacionada: Así Fue el Operativo Donde se Detuvo a ‘El Güero Conta’, Operador del CJNG.

Detención de César Alejandro “N”

El Güero Conta fue aprehendido en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La FGR recordó que el hecho ocurrió durante un recorrido de prevención del delito en la colonia Jardines Universidad

En esa acción se aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

spb