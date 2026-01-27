Choque Entre 2 Camiones del Transporte Público Deja a 31 Pasajeros Lesionados en Guadalajara

Dos camiones del transporte público protagonizaron un aparatoso accidente en Guadalajara; el hecho dejó al menos 31 personas lesionadas, 8 de ellas reportadas en estado regular de salud.

El choque ocurrió entre la avenida 8 de Julio y Reyes Heroles, aproximadamente a las 09:00 de la mañana de este martes 27 de enero. Según testigos, una de las unidades iba a exceso de velocidad.

Usuarios narran el accidente

De acuerdo con una de las víctimas, ella estaba apunto de abordar un camión de la ruta 50 cuando el otro vehículo, de la ruta 52, lo impactó de lleno, pues presuntamente iba a exceso de velocidad.

El 52 iba a alta velocidad y lo impactó [...] yo estaba por subir a la unidad y ahí nos golpeamos; mucha gente salió lastimada Usuaria afectada

La mujer agregó que ella quedó atrapada entre las puertas del camión, afortunadamente no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su salud.

