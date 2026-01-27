Choque Entre 2 Camiones del Transporte Público Deja a 31 Pasajeros Lesionados en Guadalajara
N+
Algunos pasajeros terminaron con lesiones en la cabeza y otros con golpes leves; al momento, solo ocho han sido trasladados a unidades médicas
COMPARTE:
Dos camiones del transporte público protagonizaron un aparatoso accidente en Guadalajara; el hecho dejó al menos 31 personas lesionadas, 8 de ellas reportadas en estado regular de salud.
Noticia relacionada: Condenan a Prisión a Sergio Arturo ‘N’ por Atropellamiento Múltiple en el Centro de Guadalajara
El choque ocurrió entre la avenida 8 de Julio y Reyes Heroles, aproximadamente a las 09:00 de la mañana de este martes 27 de enero. Según testigos, una de las unidades iba a exceso de velocidad.
Usuarios narran el accidente
De acuerdo con una de las víctimas, ella estaba apunto de abordar un camión de la ruta 50 cuando el otro vehículo, de la ruta 52, lo impactó de lleno, pues presuntamente iba a exceso de velocidad.
El 52 iba a alta velocidad y lo impactó [...] yo estaba por subir a la unidad y ahí nos golpeamos; mucha gente salió lastimada
Usuaria afectada
La mujer agregó que ella quedó atrapada entre las puertas del camión, afortunadamente no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su salud.
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- Hombre Muere Atropellado por Camioneta Sin Frenos en Mirador Escondido, Zapopan
- Detienen a Policía de Guadalajara por Presuntamente Abusar de un Menor en Tlajomulco
- Habilitan 710 Módulos de Vacunación en Jalisco Ante Brote de Sarampión ¿Dónde se Ubican?