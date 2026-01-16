Choque Entre Tráiler y Camión de Transporte de Personal Deja 25 Lesionados en Tlaquepaque

Un fuerte choque sobre Anillo Periférico Sur, en Tlaquepaque, dejó el saldo de 25 personas lesionadas. El percance involucró a un tráiler y un camión de transporte de personal.

Noticia relacionada: Carambola en CDMX: ¿Qué Provocó el Aparatoso Choque de Cinco Autos y una Moto Esta Noche?

El choque, al cruce de la avenida Camino al ITESO en la colonia Santa María Tequepexpan, ya es investigado para saber si lo que provocó el impacto fue que el vehículo pesado se detuvo de forma repentina o bien, si el chofer del transporte de personal se distrajo y acabó chocando contra la parte trasera del tráiler.

Cabe mencionar que el impactó obligó a un amplio despliegue operativo de varias unidades de emergencia, entre ellas bomberos y rescatistas de Tlaquepaque, paramédicos de la Cruz Verde, así como policías viales.

¿Qué se sabe de las 25 personas lesionadas tras el accidente?

A su llegada, autoridades localizaron a varias personas quejándose de fuertes dolores y, tras la valoración, se pudo saber que la colisión dejó 25 personas lesionadas, todas pasajeras de la unidad de transporte de personal que se dirigían a sus labores, así como también el operador. Del total de heridos, tres fueron reportados en estado regular, mientras que el resto firmó el desistimiento médico.

Autoridades viales se encargaron de entrevistarse con los choferes involucrados para poder determinar su nivel de responsabilidad. Mientras se realizaban los peritajes correspondientes, Periférico Sur tuvo que ser cerrado parcialmente en tres de los cuatro carriles de circulación, en el sentido de Chapala hacia López Mateos, lo que provocó filas kilométricas de autos que quedaron atorados en el cuello de botella.

Abraham Flores Maciel / N+

Historias recomendadas: