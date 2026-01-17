Ciclista de Más de 70 Años es Atropellado por una Camioneta en Zapopan; el Conductor Escapó

Un ciclista de entre 70 y 75 años de edad, murió atropellado por una camioneta sobre la prolongación Guadalupe y Av. Las Torres, en la colonia Paraísos del Colli, en Zapopan.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 17 de enero, cuando el ciclista de la tercera edad circulaba hacia Periférico, cuando fue embestido por una camioneta tipo SUV.

De acuerdo con trabajadores de negocios cercanos al lugar de los hechos, quienes presenciaron el accidente, indicaron que el conductor de la camioneta de color negro, detuvo su marcha unos metros adelante después de que atropelló al hombre, y bajó del vehículo.

El conductor escapó después de atropellar al ciclista

Sin embargo, el conductor únicamente se dedicó a observar al ciclista, y al ver que estaba inconsciente, regresó a su camioneta y escapó del lugar.

Al lugar, llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el resguardo y abanderamiento de la zona. Oficiales de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco quedaron como primeros respondientes.

Las autoridades investigarán este caso y se apoyarán de las cámaras del C5 Escudo Jalisco, con la intención de encontrar al conductor de la camioneta que se dio a la fuga tras el atropello.

Cabe mencionar que la gente colocó una veladora junto al ciclista fallecido, sin embargo, no se mencionó si fue identificado por familiares.

Alejandra Parra / N+

