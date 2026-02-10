Manifestantes Bloquean Carreteras de Zacatecas; Esos son los Puntos Afectados
Diversos puntos carreteros de Zacatecas presentan cierres intermitentes debido a manifestaciones realizadas por trabajadores del sector salud, quienes exigen el cumplimiento de pagos pendientes
Reportan cierres intermitentes de circulación en distintos tramos carreteros del estado de Zacatecas, debido a la presencia de manifestantes, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y conducir con precaución.
Autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, utilizar vías alternas y extremar precauciones mientras continúan las movilizaciones.
Rutas afectadas por manifestantes
- Ruta 45D, a la altura de las casetas de peaje Osiris y Morelos.
- Ruta 45, en el tramo Zacatecas–Fresnillo, a la altura del Puente El Jorobado.
- Ruta 54, en el punto conocido como UNIRSE Malpaso.
¿Por qué se están manifestando?
A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Zacatecas informó que estas manifestaciones se realizan como medida de presión ante el incumplimiento en el pago del programa estatal de profesionalización de enfermería y trabajo social.
Los trabajadores señalaron que, pese a múltiples solicitudes, no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades correspondientes, motivo por el cual decidieron manifestarse en puntos estratégicos de la red carretera estatal.
