Comerciante de Tianguis se Resiste a ser Asaltado y Recibe un Balazo en El Salto

Un comerciante de tianguis se resistió a un asalto y a cambio recibió un balazo, al exterior de su domicilio ubicado en la colonia Pacífico, del municipio de El Salto, Jalisco.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este 11 de marzo, sobre la calle José Luis Lupercio, al cruce de San Antonio. Se presume que sujetos armados estuvieron buscando al tianguero de 50 años, hasta que salió de su casa para cargar su mercancía.

Cuando el hombre salió para subir unas cajas a una camioneta antes de irse a trabajar, fue interceptado por los sujetos armados, quienes le exigieron dinero en efectivo, sin embargo, el vendedor los enfrentó y le dispararon para después escapar a toda velocidad.

¿Cuál es el estado de salud del hombre herido?

Los familiares del hombre lo llevaron a una clínica del seguro social, aunque no se especificó dónde presentó la herida de bala, se informó que su estado de salud era grave.

En el lugar de los hechos, fueron fijados casquillos percutidos y útiles de un arma corta, como indicio. Los sujetos armados habrían escapado a bordo de una motocicleta.

Miguel Zaragoza / N+

