Hombre le Prende Fuego a su Suegra en El Salto; es Reportada Grave

Una mujer de la tercera edad sufrió quemaduras en rostro y brazos después de que su yerno le prendiera fuego, en El Salto.

El hecho sucedió por problemas familiares; de acuerdo con testigos, el responsable llegó directamente al domicilio de la víctima, sobre la calle Agua Prieta al cruce de Lázaro Cárdenas en San José del Quince, para rociarle gasolina y posteriormente prenderle fuego.

Esto se sabe del agresor

El hombre, identificado como Felipe, fue retenido por policías municipales de El Salto. Según autoridades, el agresor tiene una edad aproximada de 54 años.

Cabe mencionar que la mujer, de 76 años, fue por paramédicos de la Cruz Verde y después la trasladaron al Hospital Civil para su atención; fue reportada de regular a grave.

Policías pusieron a disposición del Ministerio Público al agresor para que responda ante la agresión que le causó a su suegra.

Javier Sandoval / N+

