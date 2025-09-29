Conductor de Plataforma Salva a una Menor de Ser Reclutada por una Célula Delictiva en Jalisco

La rápida reacción de un conductor de plataforma permitió que una adolescente de 15 años quedara a salvo tras estar a punto de ser reclutada por una célula delictiva, luego de haber recibido una oferta laboral con la promesa de un sueldo de 500 mil pesos.

Noticia Relacionada: Contra la Trata de Personas: Consejos de la STPS para Evitar Reclutamiento Forzado del Crimen

La menor recibió una oferta de trabajo por medio millón de pesos

De acuerdo con las autoridades, la menor solicitó un viaje hacia la Central Camionera de Guadalajara, pero durante el trayecto el conductor entabló conversación con ella y notó que estaba nerviosa. La joven terminó por confesarle que había aceptado una supuesta propuesta de trabajo a través de redes sociales, sin dar más detalles sobre la empresa o persona que la había contactado.

Ante la sospecha de que la menor pudiera estar en riesgo, el operador decidió detener su marcha sobre la lateral de Lázaro Cárdenas, a la altura del cruce con Río Seco. En una estación de servicio pidió apoyo a policías municipales, a quienes explicó lo que la pasajera le había compartido.

La adolescente en un principio se mostró renuente a dar información, sin embargo, el diálogo con personal especializado la llevó a reconocer que efectivamente le habían ofrecido una cantidad millonaria por un supuesto empleo, lo que levantó las alertas de los oficiales.

Ya bajo resguardo, la menor declaró que su madre había fallecido hace un año y que su padre y su hermano consumen drogas, lo que la mantiene en un entorno vulnerable. Por esa razón habría sido blanco fácil para los grupos de reclutamiento.

Las autoridades municipales solicitaron mando y conducción del Ministerio Público para garantizar la protección de la víctima, quien se encuentra bajo custodia en espera de que se apliquen los protocolos adecuados que le permitan superar la situación de riesgo.

Este caso se suma a otros similares registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde células delictivas utilizan redes sociales y falsas ofertas laborales para captar a jóvenes en situación vulnerable.

Abraham Flores / N+