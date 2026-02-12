Conductor Choca Contra la Glorieta de La Minerva Durante la Madrugada; Este Fue el Saldo

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este jueves en la recién renovada Glorieta de La Minerva, luego de que el conductor de una camioneta de reciente modelo perdiera el control de la unidad y se impactara contra la rotonda, causando fuertes daños materiales.

Noticia Relacionada: Así Luce la Renovada Glorieta de La Minerva Rumbo al Mundial 202

¿Cómo sucedió el choque contra La Minerva?

El percance ocurrió alrededor de las dos de la mañana, cuando un hombre de aproximadamente 30 años de edad circulaba por avenida Vallarta. De acuerdo con los primeros reportes, una distracción habría provocado que el conductor se fuera hacia la glorieta. Aunque intentó maniobrar el volante para evitar el choque, ya no logró corregir el trayecto y terminó impactándose contra el pequeño muro que delimita el área peatonal.

El incidente fue captado por cámaras del sistema Escudo C5 Jalisco, lo que permitió una rápida movilización de elementos de la Policía Vial. Al arribar al lugar, los oficiales aseguraron la zona y coordinaron el retiro de la camioneta, el cual se realizó en cuestión de minutos para evitar riesgos a otros automovilistas y prevenir un nuevo accidente.

¿Qué terminó destruido tras el choque?

Tras el choque inicial, la camioneta continuó su marcha algunos metros dentro de la glorieta, provocando daños adicionales. En su recorrido, la unidad derribó varias luminarias y aplastó al menos 30 plantas de agave que forman parte del diseño del sitio. También se reportaron afectaciones visibles en un muro y en la superficie de la zona intervenida recientemente.

Paramédicos valoraron al conductor, quien fue reportado ileso y no requirió traslado médico. Las autoridades descartaron que el hombre se encontrara bajo los efectos del alcohol, señalando que el accidente se debió únicamente a una distracción al volante.

Aunque no se detectaron daños estructurales en la obra de renovación, que implicó una inversión estatal cercana a los 70 millones de pesos, los destrozos fueron considerados relevantes. Personal de Bomberos Municipales realizó labores de saneamiento y limpieza en la zona para retirar escombros y restos de vegetación.

Finalmente, el caso quedó en manos de la aseguradora del vehículo involucrado, la cual deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura y al mobiliario urbano de la Glorieta de La Minerva.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: