Pablo Lemus Confirma que Detenido Sí es el Hombre Acusado de Abusar a una Niña en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el sujeto que fue detenido sí corresponde a Luis Antonio ‘N’, el hombre que hizo tocamientos a una niña al interior de una tienda de abarrotes en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

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Esta aclaración se dio después de que a través de redes sociales, en redes sociales se utilizaron imágenes editadas con inteligencia artificial para mejorar la identidad del hombre acusado, ya que en el video compartido había poca nitidez, por lo que estas ediciones permitieron recrear el rostro del sujeto.

Por lo anterior, circularon imágenes del rostro del sujeto que se veían diferentes entre sí, lo que generó confusión entre usuarios en redes sociales. Incluso algunas ediciones alteraron la vestimenta, lugares y hasta las calles.

“Está confirmado, creo que le dicen ‘El Chupón’, algo así por el estilo. Está confirmado que es el mismo personaje. Muchas veces por las medidas que nos obligan a tapar cierta parte del rostro de los sujetos que se detienen pueden causar estas dudas”, manifestó Lemus.

La Fiscalía de Jalisco señala que la identidad del presunto agresor está confirmada. Además, la motocicleta y la ropa que usaba el hombre en el video original ya fueron aseguradas durante un cateo. Estos datos de prueba ya se integraron a la carpeta de investigación.

¿Cuáles serán las consecuencias para el agresor?

Luis Antonio ‘N’ fue localizado en un centro de rehabilitación de la colonia Tetlán, en Guadalajara. Ahí se escondía después de que el video se hizo viral.

El sujeto ya fue imputado por el delito de abuso sexual infantil. La ley en Jalisco marca de 3 a 6 años de prisión cuando la víctima es menor de 12 años.

“Y él va a tener que pasar un buen rato en la cárcel. No vamos a permitir que estos pervertidos, que estos degenerados atenten en contra de nuestras niñas y niños. En Jalisco cuidamos a nuestras niñas y niños”, explicó el mandatario estatal.

La defensa del hombre solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará este 13 de mayo. Mientras tanto, el sujeto se mantiene en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande.

Alejandra Parra / N+ Guadalajara

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