Listado de Colonias Que Podrían Verse Afectadas por Trabajos del SIAPA

El Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo miércoles 25 de febrero realizará una intervención en el Tanque Belenes, como parte de su programa de mantenimiento preventivo, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua en diversas colonias de Zapopan.

De acuerdo con el aviso difundido a través de sus redes sociales oficiales, los trabajos se llevarán a cabo en uno de los cuatro equipos con los que cuenta la instalación. Estas acciones se ejecutan de manera escalonada con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía; sin embargo, se prevé baja presión e incluso suspensión del servicio en algunas zonas, dependiendo de la topografía.

¿Que colonias se verán afectadas con el suministro de agua?

Entre las colonias que podrían presentar afectaciones se encuentran:

Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Bosques Valdepeñas

Francisco Villa

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Parques del Centinela

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo volverá a la normalidad el servicio de agua?

El SIAPA estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero. En caso de requerir apoyo con pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL al número 073.

JDRV / N+

