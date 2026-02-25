Listado de Colonias Que Podrían Verse Afectadas por Trabajos del SIAPA
El SIAPA informó a través de sus redes sociales que realizará una intervención en el Tanque Belenes, por lo que algunas colonias de Zapopan podrían verse afectadas en el suministro de agua
El Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo miércoles 25 de febrero realizará una intervención en el Tanque Belenes, como parte de su programa de mantenimiento preventivo, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua en diversas colonias de Zapopan.
Noticia Relacionada: ¿Cómo Pedir una Pipa de Agua Durante el Megacorte en la AMG?
De acuerdo con el aviso difundido a través de sus redes sociales oficiales, los trabajos se llevarán a cabo en uno de los cuatro equipos con los que cuenta la instalación. Estas acciones se ejecutan de manera escalonada con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía; sin embargo, se prevé baja presión e incluso suspensión del servicio en algunas zonas, dependiendo de la topografía.
¿Que colonias se verán afectadas con el suministro de agua?
Entre las colonias que podrían presentar afectaciones se encuentran:
- Altagracia
- Cañadas San Lorenzo
- Colinas del Rey
- Coto Almendros
- Coto Altavista
- Coto Argenta
- Coto Boreales Residencial
- Coto Miralto Residencial
- Coto Real del Bosque
- Coto Sotavento Residencial
- Coto Vitana Residencial
- Bosques Valdepeñas
- Francisco Villa
- Haciendas del Valle
- La Cima
- Lomas de Zapopan
- Parques del Centinela
- Punta Valdepeñas
- Real Valdepeñas
- Savia Tulipán
- Savia Orquídea
- Rinconada San Isidro
- Zapopan Industrial Norte
¿Cuándo volverá a la normalidad el servicio de agua?
El SIAPA estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 27 de febrero. En caso de requerir apoyo con pipas gratuitas, los usuarios pueden comunicarse a SIAPATEL al número 073.
