Usuarios del Siapa Señalan Altos Costos en el Recibo de Enero de 2026: “Se Mancharon, Muy Caro”

Usuarios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) se mostraron inconformes ante los altos costos de su recibo este enero de 2026.

Es común que al iniciar el año, los ciudadanos realicen el pago del estimado anual del agua, con la intención de poder recibir un descuento en el servicio, pero para algunos, esto se volvió algo insostenible, ya que refieren que hubo un aumento desmedido y un servicio deficiente.

El estimado, sí me conviene si bajan, aunque no mucho, pero síes un poco más económico pagarlo todo el año Humberto, quien realizó el pago estimado anual

Pues yo pago estimado anual, pero ahora se mancharon, muy caro me salió, pagué dos mil 208 pesos yo sola, soy de la colonia Guadalupana, no creas que es una residencial, no tengo ni jardín ni nada Francisca, quien hizo el pago estimado anual

De forma general, actualmente se está aplicando un descuento del 10 por ciento por el pago del estimado anual, sin embargo, es importante aclarar que esto no quiere decir que ya no reciban ningún cobro durante el año, ya que se siguen generando cuotas bimestrales y trimestrales, que se restarán de este estimado, y si se excede el consumo, puede haber cobros adicionales.

Que no sirve el medidor y le digo, es mi culpa, le digo, no van a tomar lectura porque no quieren, nomás los veo que pasan, pero no toma lectura y nada más ahí le cobran más o menos Francisca, quien hizo el pago estimado anual

Fueron varias personas las que mostraron su inconformidad, principalmente por los cobros y el servicio deficiente, incluso hubo una persona que alegaba que no les quisieron aplicar el descuento por ser del la tercera edad, el cual es del 50%, sólo porque no tenía su acta de viudez, esto a pesar de que sí contaba con la demás documentación.

Por lo anterior, la ciudadanía hizo el llamado al Siapa a mejorar el servicio, especialmente la atención con los adultos mayores.

Edith de León / N+

