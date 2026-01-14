Reportan Sismo de Magnitud 4.4 Frente a las Costas de Jalisco Hoy 14 de Enero 2026

Durante la mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 frente a las costas de Jalisco, de acuerdo con Protección Civil.

Noticia relacionada: ¿Qué Hacer en Caso de Sismo Si Voy en Automóvil? Conoce Aquí las Recomendaciones

Autoridades informaron que el movimiento telúrico tuvo lugar a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, Jalisco, aproximadamente a las 07:18 de la mañana. Y derivado de esto, se llevó a cabo una evacuación preventiva en la clínica 170 del IMSS en Puerto Vallarta, al igual que en el Hospital Regional.

Ambos inmuebles fueron revisados, sin daños estructurales, y las personas retornaron a sus actividades con normalidad Protección Civil del Estado de Jalisco

En Cabo Corrientes también se registró una evacuación preventiva en el Centro de Salud y, de igual forma, no hay daños estructurales ni víctimas.

PCJ informa | SISMO 🌎



La mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 (preliminar) frente a las costas de Jalisco, con epicentro a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 km.



Hasta el momento, no se reportan afectaciones y se… pic.twitter.com/EM3b1moyBf — Protección Civil JAL (@PCJalisco) January 14, 2026

Recomendaciones durante un sismo

Ante sismos como el registrado este miércoles, autoridades de Protección Civil Jalisco exhortan a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas u objetos que puedan caer

No correr ni empujar

Evitar elevadores

Si se está en la calle, es importante alejarse de postes, cables y fachadas

Si está conduciendo, deténgase en un lugar seguro

Las Noticias N+

Historias recomendadas: