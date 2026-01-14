Reportan Sismo de Magnitud 4.4 Frente a las Costas de Jalisco Hoy 14 de Enero 2026
En Puerto Vallarta, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en dos hospitales de la región. Al momento, no hay daños estructurales ni personas heridas
Durante la mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 frente a las costas de Jalisco, de acuerdo con Protección Civil.
Autoridades informaron que el movimiento telúrico tuvo lugar a 6.8 kilómetros al norte de Cabo Corrientes, Jalisco, aproximadamente a las 07:18 de la mañana. Y derivado de esto, se llevó a cabo una evacuación preventiva en la clínica 170 del IMSS en Puerto Vallarta, al igual que en el Hospital Regional.
Ambos inmuebles fueron revisados, sin daños estructurales, y las personas retornaron a sus actividades con normalidad
Protección Civil del Estado de Jalisco
En Cabo Corrientes también se registró una evacuación preventiva en el Centro de Salud y, de igual forma, no hay daños estructurales ni víctimas.
La mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 (preliminar) frente a las costas de Jalisco, con epicentro a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 km.
Recomendaciones durante un sismo
Ante sismos como el registrado este miércoles, autoridades de Protección Civil Jalisco exhortan a la población a seguir las siguientes recomendaciones:
- Mantener la calma y ubicarse en una zona segura, lejos de ventanas u objetos que puedan caer
- No correr ni empujar
- Evitar elevadores
- Si se está en la calle, es importante alejarse de postes, cables y fachadas
- Si está conduciendo, deténgase en un lugar seguro
