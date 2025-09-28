Terminaron las Labores de Búsqueda en el Exterior de la Fosa Clandestina Las Agujas, Zapopan

Terminaron las labores en el exterior de la fosa clandestina Las Agujas. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó el hallazgo de un total de 270 bolsas con restos humanos, localizadas tanto en el interior como en el exterior del predio de más de 20 hectáreas, ubicado en Zapopan.

Nota recomendada: Suman 261 Bolsas con Restos Humanos Localizadas en Fosa Clandestina de Las Agujas, Zapopan

Aún falta por intervenir algunos puntos dentro del fraccionamiento, los cuales deberán ser revisados por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta el momento, se han preidentificado 56 cadáveres a partir de tatuajes y cicatrices.

Las Agujas es un predio en forma de “L” ubicado sobre la carretera. Foto: N+

En lo que es el área de afuera ya estamos satisfechos, seguros de que se procesó toda la zona. Hay unos puntos pendientes dentro del fraccionamiento, pero eso, ahora que se haga el descarte, queremos checar eso para ya finalizar completamente la fosa Jaime Aguilar, integrante del colectivo.

¿Cuál es la ubicación de la fosa clandestina conocida como Las Agujas?

Las Agujas es un predio en forma de “L” ubicado sobre la carretera La Venta–Nextipac, paralela a la México-Nogales, a menos de tres kilómetros del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Una barda divide el fraccionamiento del terreno donde, durante varios meses, trabajaron integrantes del colectivo junto con personal de la Fiscalía de Jalisco, peritos forenses, dos retroexcavadoras y un dron multiespectral.

Fue en febrero de 2025 cuando una empresa llegó al sitio con la intención de construir una zona residencial. Sin embargo, al remover la tierra, se encontraron bolsas con restos humanos. Desde entonces, la Fiscalía del Estado intervino el lugar.

Tras varias semanas de trabajo, la dependencia localizó 169 bolsas en una primera fosa y declaró la zona como limpia. El colectivo no estuvo de acuerdo y regresó al terreno, iniciando lo que parecía una búsqueda interminable.

A casi ocho meses de su localización, integrantes del colectivo estiman que en los próximos días podría concluir la introspección en una de las fosas clandestinas más grandes de Jalisco.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: